Biraghi: "Bloccati mentalmente, serve una vittoria. I tifosi non ci hanno respinto, ma erano..."

Dopo il pareggio in extremis contro il Sassulo ai microfoni di Sky parla anche Cristiano Biraghi: "Abbiamo fatto fatica, ma dopo i tre schiaffi subiti ci siamo rialzati. Serve tornare al più presto al...

Dopo il pareggio in extremis contro il Sassulo ai microfoni di Sky parla anche Cristiano Biraghi: "Abbiamo fatto fatica, ma dopo i tre schiaffi subiti ci siamo rialzati. Serve tornare al più presto alla vittoria, per liberarci dai blocchi metalli che abbiamo. La contestazione? Fa parte del calcio. La Fiorentina ambisce a grandi risultati, ma ci sono dei momenti in cui non riesci a vincere. Anche noi ci aspettiamo di più. Respinti dal pubblico? No, erano molto arrabbiati per la mancata vittoria, ma non alimentiamo le polemiche. Mirallas? Sono contento per lui: porta esperienza e lavora bene durante la settimana".