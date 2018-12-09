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Biraghi: "Bloccati mentalmente, serve una vittoria. I tifosi non ci hanno respinto, ma erano..."

Dopo il pareggio in extremis contro il Sassulo ai microfoni di Sky parla anche Cristiano Biraghi: "Abbiamo fatto fatica, ma dopo i tre schiaffi subiti ci siamo rialzati. Serve tornare al più presto al...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
09 dicembre 2018 15:36
Biraghi: "Bloccati mentalmente, serve una vittoria. I tifosi non ci hanno respinto, ma erano..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Dopo il pareggio in extremis contro il Sassulo ai microfoni di Sky parla anche Cristiano Biraghi: "Abbiamo fatto fatica, ma dopo i tre schiaffi subiti ci siamo rialzati. Serve tornare al più presto alla vittoria, per liberarci dai blocchi metalli che abbiamo. La contestazione? Fa parte del calcio. La Fiorentina ambisce a grandi risultati, ma ci sono dei momenti in cui non riesci a vincere. Anche noi ci aspettiamo di più. Respinti dal pubblico? No, erano molto arrabbiati per la mancata vittoria, ma non alimentiamo le polemiche. Mirallas? Sono contento per lui: porta esperienza e lavora bene durante la settimana".

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