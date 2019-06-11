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Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta

L’edizione odierna di Tuttosport scrive che Luis Muriel non verrà riscattato dalla Fiorentina. Per lui si profila invece l’ipotesi Atalanta, con Gasperini che stringe per averlo in modo da rinforzare...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
11 giugno 2019 10:18
Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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L’edizione odierna di Tuttosport scrive che Luis Muriel non verrà riscattato dalla Fiorentina. Per lui si profila invece l’ipotesi Atalanta, con Gasperini che stringe per averlo in modo da rinforzare l’attacco per la Champions.

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