Tuttosport: Muriel, niente riscatto Viola. Il colombiano può andare all’Atalanta
L’edizione odierna di Tuttosport scrive che Luis Muriel non verrà riscattato dalla Fiorentina. Per lui si profila invece l’ipotesi Atalanta, con Gasperini che stringe per averlo in modo da rinforzare...
A cura di Paolo Lazzari
11 giugno 2019 10:18
L’edizione odierna di Tuttosport scrive che Luis Muriel non verrà riscattato dalla Fiorentina. Per lui si profila invece l’ipotesi Atalanta, con Gasperini che stringe per averlo in modo da rinforzare l’attacco per la Champions.