Sconcerti: "Chiesa a 80 milioni? Senza logica, allora conviene comprare tutta la Fiorentina"
Mario Sconcerti ha parlato di serie A e di Fiorentina sulle colonne del Corriere della Sera: "E' una serie A senza più logica. Chiesa per 80 milioni? Meglio comprare forse tutta la Fiorentina, c’è un...
A cura di Paolo Lazzari
08 aprile 2019 12:09
Mario Sconcerti ha parlato di serie A e di Fiorentina sulle colonne del Corriere della Sera: "E' una serie A senza più logica. Chiesa per 80 milioni? Meglio comprare forse tutta la Fiorentina, c’è un capitale dentro. Oggi uno conta più del tutto, ma è una finzione, una furberia comune. Come la mancanza di prospettive che ci sono dietro il 3° e il 4° posto delle squadre di Milano”.