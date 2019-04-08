Sconcerti: "Chiesa a 80 milioni? Senza logica, allora conviene comprare tutta la Fiorentina"

Mario Sconcerti ha parlato di serie A e di Fiorentina sulle colonne del Corriere della Sera: "E' una serie A senza più logica. Chiesa per 80 milioni? Meglio comprare forse tutta la Fiorentina, c’è un...

A cura di Paolo Lazzari 08 aprile 2019 12:09

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