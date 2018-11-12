Martorelli: "Gabbiadini? Puoi permetterlo solo in prestito gratuito. Borja via da Firenze per soldi..."
Giocondo Martorelli a CasaViola (Toscana Tv) ha detto: "Gabbiadini ha dei costi importanti e ha uno stipendio da tre milioni di euro per l'esattezza. A gennaio lo prendi solo se te lo danno in prestit...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 17:57
Giocondo Martorelli a CasaViola (Toscana Tv) ha detto: "Gabbiadini ha dei costi importanti e ha uno stipendio da tre milioni di euro per l'esattezza. A gennaio lo prendi solo se te lo danno in prestito gratuito. Borja Valero è voluto andarsene da Firenze perchè a Milano gli davano più soldi e un contratto più lungo".