Martorelli: "Commisso farà qualsiasi cosa per trattenere Chiesa. Mi aspetto 3-4 acquisti di rilievo"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'agente di calciomercato Giocondo Martorelli: "Ho lavorato sia con Pradè che con Barone, hanno sempre le idee molto chiare. Commisso vuole creare una F...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva dall'agente di calciomercato Giocondo Martorelli: "Ho lavorato sia con Pradè che con Barone, hanno sempre le idee molto chiare. Commisso vuole creare una Fiorentina ambiziosa, farà qualsiasi cosa per trattenere Chiesa. Non escludo che possa esserci un accordo tra viola ed il papà di Federico per far slittare di tempo la cessione a Juve o Inter. Se fossero rimasti i DV penso che Chiesa sarebbe andato via già in estate. La Fiorentina sul mercato estivo era in ritardo, a gennaio mi aspetto 3-4 giocatori di rilievo. La nuova proprietà ha le idee chiare, ha voglia di far bene".