Martorelli: "Fiorentina era da Champions, ma fa troppa fatica davanti. Su Pjaca e Gerson..."

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno: “L’Empoli con l’arrivo di Iachini ha ritrovato il risultato, il gioco c’era già con Andreazzoli. Sta viaggiando con u...

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Bruno: “L’Empoli con l’arrivo di Iachini ha ritrovato il risultato, il gioco c’era già con Andreazzoli. Sta viaggiando con una media da Champions. Sicuramente incontrare l’Empoli in questo momento non è semplice. Fiorentina? L’avevo piazzata tra le squadre fra la Champions e l’Europa League. Con 3-4 punti in più, che erano alla portata di questa squadra, ora staremmo parlando di altro. Noi però dobbiamo guardare al momento e la squadra di Pioli fa molta fatica in avanti. La Fiorentina ha comunque tutte le qualità per puntare almeno all’Europa League. Mercato? Servirebbero un centrocampista e un attaccante. Penso che qualcosa verrà fatto. Gerson e Pjaca? Credo che resteranno fino a giugno, anche se ci si aspettava qualcosa di più da loro, soprattutto da Pjaca”.