Martorelli: "Nessuno meglio di Veretout come regista. Pioli troverà la quadratura"

Giocondo Martorelli, noto procuratore che tra i suoi assistiti ha anche i due giovani viola, gli ex primavera in prestito Gori e Ranieri, ha così parlato di alcuni temi del momento legati alla Fiorent...

Giocondo Martorelli, noto procuratore che tra i suoi assistiti ha anche i due giovani viola, gli ex primavera in prestito Gori e Ranieri, ha così parlato di alcuni temi del momento legati alla Fiorentina: "La classifica è più che buona anche perché la squadra è piena di giovani e gli serve il tempo per migliorarsi, Pioli è preparato a questa situazione e già a Torino qualcosa ha cambiato dell'assetto. Pjaca ha alle sue spalle quasi due anni di inattività, difficile che la condizione arrivi già dopo cinque partite. Nel ruolo di regista l'unico che dà garanzie è Veretout, non vedo altri che lo possano sostituire. Alla fine del girone d'andata si può fare un primo bilancio. Ma per ora sono più gli aspetti positivi di quelli negativi".

Fonte: Radio Blu