Martorelli: "Ennesima sconfitta, la squadra non ha autostima, ma Pioli verrà confermato"

Giocondo Martorelli analizza l'ennesima sconfitta in casa Viola ma non teme un possibile cambio in panchina

L'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, ha parlato a TMW per commentare il momento attraversato dalla Fiorentina: "La sconfitta di ieri fa preoccupare un po’ tutti. Tre punti sono troppo pochi per una squadra dalla quale ci si aspettava di più”.

Aggiunge: "La mentalità è una delle cose più importanti. Quando perdi sicurezza e autostima diventa complicato. Non ha brillato ma ha creato delle occasioni e ha preso un palo e una traversa”.

Sul possibile esonero di Pioli: “Penso di no. La società darà fiducia a questo progetto. Dal trittico futuro di partite dovranno trovare orgoglio".