Martorelli non ha dubbi: “Se la Fiorentina vuole fare salto di qualità non deve riscattare Piatek”

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole sulla Fiorentina:

Cosa farebbe con Piatek se fosse nella Fiorentina?

“Posso dire quello che farei io, ma non vorrei entrare nella situazione così, non è corretto. Di sicuro è un buon profilo, dipenderà sempre quanto la società avrà voglia di crescere, mettendo a disposizione giocatori di valore importante. Normale che sul mercato ci siano altri più bravi, va capito quanto vorranno investire. Ad oggi può stare benissimo a Firenze a far coppia con Cabral, se però la società decidesse di elevarsi, specie raggiungendo l’Europa, si organizzeranno perché ci sia una rosa per più competizioni valutando assieme a Italiano”.

I viola dovrebbero preoccuparsi di blindare Italiano?

“C’è autostima in un gruppo che va migliorando di partita in partita, ed è la normale evoluzione del calcio. In 14 mesi Vlahovic, dall’essere neanche titolare, è arrivato alla Juventus a suon di gol e questo discorso può valere anche per un allenatore che sta mettendo tanto nel suo”.

