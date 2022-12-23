Martorelli: "A gennaio è difficile muoversi ma la Fiorentina ha bisogno di una punta centrale"

L'agente Fifa Giocondo Martorelli parla ai microfoni di Radio Toscana riguardo al mercato in arrivo per i viola.

L'agente Fifa Giocondo Martorelli, procuratore anche dell'ex viola Saverio Madrigali, ha parlato a Radio Toscana della situazione in casa Fiorentina in vista del mercato di gennaio.

“Se ci fosse l’occasione, piuttosto che un esterno, proverei a prendere una punta centrale. Non credo che esista un addetto ai lavori che non pensi che Jovic e Cabral potevano dare qualcosa in più. Poi va detto che a gennaio non è mai facile fare affari. Credo che la Fiorentina abbia bisogno di nuovi investimenti in più reparti, che non sono messi benissimo. Dovrà esserci un equilibrio tra la difficoltà nel muoversi nel mercato invernale e le proprie necessità”.