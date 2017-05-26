Martorelli: "Bernardeschi? L'offerta viola è giusta. I giovani d'oggi vogliono tutto e subito"

L'esperto di mercato e celebre procuratore Giocondo Martorelli, ha parlato a RadioBlu dell'intricato caso del rinnovo di Federico Bernardeschi, queste le sue dichiarazioni: "Dicevo da tempo che questa...

L'esperto di mercato e celebre procuratore Giocondo Martorelli, ha parlato a RadioBlu dell'intricato caso del rinnovo di Federico Bernardeschi, queste le sue dichiarazioni: "Dicevo da tempo che questa trattativa sarebbe stata complessa. Da agente dico che ai miei assistiti ho sempre consigliato di guardare l'aspetto tecnico, oltre a quello puramente economico. È il campo a dare ciò che uno merita. I giovani oggi vogliono bruciare le tappe, avere tutto subito. L'unica squadra che gli consentirebbe di fare una stagione da protagonista è la Fiorentina. Potrebbe giocare un Mondiale, sogno di ogni ragazzo che si affaccia al calcio. È giovane, deve ancora diventare grande e ci sarà tempo per guadagnare di più: l'offerta viola è giusta. Negli scorsi giorni ho partecipato al rinnovo di Gori, e anche a lui ho consigliato di crescere nella Fiorentina, rinunciando alle offerte di altre società".