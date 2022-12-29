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Martorelli sicuro: "Commisso non spenderà per nuovi giocatori a gennaio, rosa rivalutata a giugno"

Intervistato da Italia 7, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di Fiorentina. Queste le sue parole: "Cabral? Secondo me ha tutto per fare bene e mi aspettavo di più. La Fiorentina spenderà a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2022 13:17
Martorelli sicuro: "Commisso non spenderà per nuovi giocatori a gennaio, rosa rivalutata a giugno" -
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Martorelli sicuro: "Commisso non spenderà per nuovi giocatori a gennaio, rosa rivalutata a giugno"

Intervistato da Italia 7, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di Fiorentina. Queste le sue parole: "Cabral? Secondo me ha tutto per fare bene e mi aspettavo di più. La Fiorentina spenderà a gennaio? Non ritengo che la Fiorentina voglia investire pesantemente già a gennaio, suppongo che si attenderà il termine della stagione per fare una valutazione più ampia. Amrabat? Ai viola conviene tenerlo. Non si cedono i più forti a gennaio, poi in caso di permanenza il valore del cartellino potrebbe aumentare”.

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