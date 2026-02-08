8 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:03

Martorelli: “Questo pareggio al 94′ è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l’aveva ribaltata”

8 Febbraio · 19:07

Aggiornamento: 8 Febbraio 2026 · 19:07

Martorelli

Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, analizzando la partita della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Questo pareggio al 94′ è frutto di una situazione particolare, negativa. La Fiorentina l’aveva ribaltata. La classifica è ancora deficitaria e questo risultato avrebbe dato ancora più morale. I due punti pesano quanto un macigno, perderli alla fine è negativo. Non è facile operare in maniera determinante in una squadra che è in una situazione deficitaria. I calciatori bravi chi li ha se li tiene. Paratici ha cercato di dare un’immagine nuova ad una società che aveva già speso tanto in estate. Un difensore in più sarebbe stato utile”.

