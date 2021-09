Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Toscana del calciomercato della Fiorentina:

Mercato della Fiorentina? “Alla Roma oltre ad aver ritrovato un centrocampista come Zaniolo, ha cambiato un attaccante forte come Dzeko con un giocatore di valore internazionale come Tammy Abraham del Chelsea. E poi chiaramente l’annuncio del nuovo allenatore Mourinho in panchina aggiunge valore. È un tecnico che riesce a farsi dare sempre il 101% dai propri calciatori. Anche l’Inter ha dovuto salutare Hakimi e Lukaku per alleggerire il bilancio senza snaturare troppo la rosa con Correa e Dumfries. Lo Spezia è l’aver raggiunto risultati facendo un ottimo calcio, non sempre è così. Poi la società è stata brava a tenere sia Milenkovic che Vlahovic, è un segnale forte. Torreira è un centrocampista di affidabilità, Nico Gonzalez, ha fatto un inizio molto promettente. La scelta di prendere Gattuso era giusta, non dimentichiamoci che a Napoli ha sfiorato la qualificazione in Champions League giocando diversi mesi addirittura senza punte di ruolo. Una volta saltato l’affare con Gattuso, la Fiorentina ha fatto un ragionamento su un tecnico giovane e con un’idea di calcio”.

Nico Gonzalez falso nueve? “Non è che gioca da dieci anni tra i professionisti, quindi potrà anche adattarsi se gli verrà richiesto, però il suo ruolo è quello di esterno e sarà lì che agirà quasi sempre, non credo gli verrà cucito un ruolo da “falso nueve”.

