Multa da 40mila euro per Federico Bernardeschi: 11 lavoratori a nero nel suo lido a Marina di Carrara

Multa da oltre 40mila euro per Federico Bernardeschi. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara hanno trovato 11 lavoratori ‘a nero’ durante una delle feste che hanno animato l’estate sul litorale apuano. Conseguenze? Una multa di oltre 40mila euro e la sospensione dell’attività per lo stabilimento balneare Amare Holi beach a Marina di Carrara, di proprietà del calciatore della Juventus Federico Bernardeschi. I militari del nucleo ispettorato del lavoro provinciale, in collaborazione con la stazione dei carabinieri locali, con il personale ispettivo dell’Ispettorato di Lucca – Massa Carrara e il comando carabinieri per la tutela del lavoro di Lucca, durante una serie di controlli sugli stabilimenti e i locali del litorale, hanno scoperto che su 16 giovani lavoratori, solo 5 avevano un contratto regolare. A riportarlo è LaNazione.it

