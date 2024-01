Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha commentato gli ultimi movimenti in vista della chiusura della sessione invernale:” La Fiorentina deve fare qualcosa in queste ultime ore e farà qualcosa di sicuro, non ha ancora operato, le altre sì, mi aspetto piazzi qualche obbiettivo come anche il Milan“.