Martorelli: "L'ultimo mese della Fiorentina è stato orribile, manca ritmo e qualità, non c'è identità di squadra"

Il noto procuratore ha parlato del brutto momento viola delle ultime settimane che ha fatto precipitare la squadra

A News.Superscommesse.it il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di Fiorentina: "Prima di Verona si viveva un clima di quasi ultimatum a Palladino, io non lo caccerei ma credo che ci sia qualcosa in più dietro perché magari si è rotto qualcosa con dei dirigenti e se fosse vero, allora dovrebbe essere esonerato."

Sui viola: "La Fiorentina è andata sotto ritmo, sta giocando male e manca totalmente un'idea di gioco che aveva prima. I risultati sono solo la diretta conseguenza di quello che sta succedendo perché bisogna evidenziare la situazione a prescindere e nell'ultimo mese hai faticato tanto."