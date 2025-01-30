Martorelli: "Fiorentina chance importante per Zaniolo. Comuzzo? Difficile resistere a queste plusvalenze"

Zaniolo già questa estate poteva pensare a Firenze. Comuzzo? Ora basta fare 6 mesi di Serie A ed escono fuori grandi cifre

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato le voci di mercato che accostano Zaniolo alla Fiorentina e Comuzzo al Napoli. Queste le sue parole:

"Fino agli Allievi è stato alla Fiorentina. Lo conosco bene, perché l'ho seguito da quando era bambino, all'Atalanta si è presentato bene perché ci ho parlato dopo la partita col Celtic. Si trova bene in gruppo, e tutti ne parlano bene. Il dato oggettivo è che ha avuto poche possibilità di essere importante in questa squadra, tranne in poche partite. Legittimamente Gasperini ha delle priorità però. Già questa estate forse poteva pensare a Firenze, dove avrebbe avuto più chance di giocarsela. A Bergamo il rischio era maggiore e forse questo lo ha penalizzato. Se dovesse arrivare a Firenze, sarebbe una possibilità importante.

Comuzzo-Napoli? E' cambiato il mondo, ora basta fare 6 mesi di Serie A ed escono fuori grandi cifre. Quando una società fa plusvalenze così importanti è difficile resistere. E' una cifra molto alta adesso per lui, ad oggi 35 mln è un'offerta a cui non si può rinunciare ora. Il rischio che te ne puoi pentire è enorme".

Moretto: “Il Napoli è pronto ad alzare l’offerta per Comuzzo, che non ha ancora deciso il suo futuro”

https://www.labaroviola.com/moretto-il-napoli-e-pronto-ad-alzare-lofferta-per-comuzzo-che-non-ha-ancora-deciso-il-suo-futuro/286810/