Martorelli: "Ho fiducia nella coppia Pradè-Burdisso: allestiranno una Fiorentina competitiva"

Le parole del procuratore, Giocondo Martorelli, ai microfoni di Lady Radio

Giocondo Martorelli, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la coppia di mercato Pradè-Burdisso. Ecco le sue parole:

PRADÈ-BURDISSO "Ho sempre avuto fiducia in Daniele Pradè, è un ottimo dirigente, capace. La coppia Pradè e Burdisso, se verrà lasciata lavorare, potrà allestire una Fiorentina per la prossima stagione".

ITALIANO "Qualche chiacchierata ci sarà sicuramente già stata tra i dirigenti e Italiano sul mercato. La Fiorentina ha tutte le qualità e i mezzi per costruire una compagine importante e che possa andare bene al tecnico".

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