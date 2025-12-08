8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Martorelli: “Fiorentina squadra senz’anima. Le altre che devono salvarsi non mollano nulla”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Martorelli: “Fiorentina squadra senz’anima. Le altre che devono salvarsi non mollano nulla”

Redazione

8 Dicembre · 17:00

Aggiornamento: 8 Dicembre 2025 · 17:00

TAG:

ACF FiorentinaMartorelli

Condividi:

di

L’agente di mercato ha espresso il suo parere sulla squadra viola, mostrandosi preoccupato per la situazione in caduta libera

Giocondo Martorelli, agente e intermediario di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb anche della situazione di estrema difficoltà della Fiorentina: “Mi sarei aspettato una reazione. Si era visto uno spiraglio come atteggiamento contro la Juventus e poi e cose sono rimaste invariate. Emerge che questa è una squadra senza anima. Basta vedere le altre squadre che lottano per non retrocedere con quale ardore affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla.

Sono molto preoccupato, perché ad oggi non vedo segnali di miglioramento e questa è la cosa più grave. E le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio