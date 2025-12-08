Martorelli: “Fiorentina squadra senz’anima. Le altre che devono salvarsi non mollano nulla”

Giocondo Martorelli, agente e intermediario di mercato, ha parlato a Tuttomercatoweb anche della situazione di estrema difficoltà della Fiorentina: “Mi sarei aspettato una reazione. Si era visto uno spiraglio come atteggiamento contro la Juventus e poi e cose sono rimaste invariate. Emerge che questa è una squadra senza anima. Basta vedere le altre squadre che lottano per non retrocedere con quale ardore affrontano le partite. Verona e Cagliari non mollano nulla.

Sono molto preoccupato, perché ad oggi non vedo segnali di miglioramento e questa è la cosa più grave. E le altre stanno correndo. Le prossime due partite daranno un segnale definitivo”.