Martorelli sicuro: "Grosso farà bene a Firenze perchè avrà a disposizione una squadra da Europa"

L'agente ha parlato di mercato e della situazione dei viola

L'agente sportivo Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare le strategie estive della Fiorentina e fare il punto sulle prospettive della squadra.

Un mercato tempestivo e mirato «Nel panorama calcistico italiano, la Fiorentina è senza dubbio il club che ha agito con maggiore rapidità ed efficacia. Mentre molte concorrenti faticano a sbloccare le proprie trattative, la società viola ha anticipato i tempi assicurandosi profili di grande interesse, rimandando a un secondo momento la gestione delle cessioni. Paratici ha dimostrato grande abilità nel consegnare subito al tecnico elementi pronti per il ritiro. Questo permetterà di impostare il lavoro fin da subito, con il chiaro intento di riscattare la deludente stagione passata. Del resto, un'annata storta non cancella il fascino di questa piazza: Firenze resta una destinazione ambita da chiunque. Senza contare che le strutture del club, a partire dal centro sportivo, rappresentano un'eccellenza riconosciuta ovunque, ideale per lavorare ai massimi livelli».

Il profilo di Andreazzoli «Ho un legame professionale con Andreazzoli che dura da trent'anni e lo considero un vero maestro di calcio. Sin dai suoi esordi nei vivai ha sempre dimostrato una straordinaria capacità nel far crescere i giovani. Questo suo nuovo ruolo rappresenta in qualche modo un ritorno alle origini: per lui sarà stimolante trasmettere concetti chiave a questi ragazzi. Parliamo di un professionista capace di valorizzare al massimo le risorse a disposizione, una decisione davvero azzeccata».

La voglia di riscatto «L'inatteso passo falso dello scorso anno ha sorpreso tutti, ma la Fiorentina ha l'ambizione di riprendersi il posto che merita, ovvero un ruolo da protagonista in grado di competere ad alti livelli e lottare per traguardi significativi. La società ha tutte le carte in regola e le basi per disputare un'ottima stagione ci sono tutte».

Il futuro di Kean «Se Kean nutre la legittima aspirazione di confrontarsi con i top club europei, è comprensibile che valuti un trasferimento. Tuttavia, in assenza di un'offerta economica davvero irrinunciabile e di una chiamata da parte di una big, credo che la sua permanenza a Firenze sia lo scenario più probabile».

La guida tecnica di Grosso «Grosso è un tecnico preparato che ha sempre dato un'identità di gioco definita alle sue formazioni. Sulla panchina del Sassuolo ha gestito la situazione con grande sicurezza. A Firenze potrà contare su una rosa di livello qualitativo superiore, il che faciliterà il suo compito: lavorare con calciatori di talento semplifica sempre il compito di un allenatore, poiché sono i grandi interpreti a fare la fortuna di chi li guida».