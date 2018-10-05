Martorelli difende Chiesa: "Critiche esagerate. Non è un simulatore, subisce tanti falli"
Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Su di lui sono piovute critiche esagerate, bisogna ammetterlo".Prosegue: "Obiettivamente durante i 90' subisce tantissimi falli".E conclud...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 12:07
Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Su di lui sono piovute critiche esagerate, bisogna ammetterlo".
Prosegue: "Obiettivamente durante i 90' subisce tantissimi falli".
E conclude sull'episodio incriminato: "Se si va sull'azione del rigore allora non c'era, ma da farlo passare per uno che finge di subire fallo ad ogni intervento e simula... Non mi sembra giusto".