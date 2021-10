Martorelli: “Addio di Vlahovic a gennaio? Sì ma all’estero. A giugno si aprirebbe la pista italiana”

Oggi l’operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a TMW, ecco le sue parole sul caso Vlahovic:

Si aspetta l’addio di Vlahovic a gennaio?

“È un’ipotesi realizzabile. Probabilmente Commisso di fronte alla volontà del giocatore di non voler rinnovare non può non valutare una cessione anticipata che se dovesse verificarsi non credo che avverrebbe in Italia. A giugno invece tutto potrebbe essere possibile”.

LEGGI ANCHE, LO SCUGNIZZO VIOLA, CHE CI FREGA DI VLAHOVIC, NOI ABBIAMO CRISTIANO. PRESTAZIONE PERFETTA DA SQUADRA