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Luca Ranieri domenica ha esordito in serie B. "Posso crescere tanto quest'anno"

Luca Ranieri,  il terzino della Fiorentina ora  in prestito al Foggia, ha così commentato la vittoria dei suoi a Benevento, e il suo impatto con il campionato di B: “Prima di entrare il mister mi ha t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 22:35
Luca Ranieri domenica ha esordito in serie B. "Posso crescere tanto quest'anno" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Luca Ranieri
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Luca Ranieri
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Luca Ranieri,  il terzino della Fiorentina ora  in prestito al Foggia, ha così commentato la vittoria dei suoi a Benevento, e il suo impatto con il campionato di B: “Prima di entrare il mister mi ha tranquillizzato su come posizionarmi in campo senza timori reverenziali avendo di fronte un avversario temibile. La differenza tra la Primavera e la serie B è abissale ed è un grande passo avanti fare questo torneo e personalmente sono felice con la speranza che in futuro vada sempre meglio”.
“Sto crescendo mentalmente oltre che nelle caratteristiche in campo. Ci sono pressioni notevoli anche negli allenamenti con i cosiddetti grandi. Quando sono arrivato a Foggia avevo sempre giocato da esterno difensivo ma il mister mi prova anche come laterale alto di centrocampo. Sono a disposizione, mi alleno sempre al cento per cento e quindi mi farò trovare sempre pronto quando sarò chiamato in campo. Appena ho saputo di questo trasferimento, ho subito detto sì. Ho parlato con il mister ed il direttore e sono venuto qui con la consapevolezza che lavorando seriamente posso avere la possibilità di mettermi in mostra”.
“Quando vengo chiamato in causa non posso non avere coraggio e sicuramente non devo avere paura. Questo è il mio primo importante campionato tra i grandi ed il mio obiettivo è quello di crescere caratterialmente, fisicamente e tatticamente con questo gruppo”.

Fonte: Foggiacalciomania.com.

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