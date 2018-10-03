Luca Ranieri domenica ha esordito in serie B. "Posso crescere tanto quest'anno"

Luca Ranieri, il terzino della Fiorentina ora in prestito al Foggia, ha così commentato la vittoria dei suoi a Benevento, e il suo impatto con il campionato di B: “Prima di entrare il mister mi ha t...

Luca Ranieri, il terzino della Fiorentina ora in prestito al Foggia, ha così commentato la vittoria dei suoi a Benevento, e il suo impatto con il campionato di B: “Prima di entrare il mister mi ha tranquillizzato su come posizionarmi in campo senza timori reverenziali avendo di fronte un avversario temibile. La differenza tra la Primavera e la serie B è abissale ed è un grande passo avanti fare questo torneo e personalmente sono felice con la speranza che in futuro vada sempre meglio”.

“Sto crescendo mentalmente oltre che nelle caratteristiche in campo. Ci sono pressioni notevoli anche negli allenamenti con i cosiddetti grandi. Quando sono arrivato a Foggia avevo sempre giocato da esterno difensivo ma il mister mi prova anche come laterale alto di centrocampo. Sono a disposizione, mi alleno sempre al cento per cento e quindi mi farò trovare sempre pronto quando sarò chiamato in campo. Appena ho saputo di questo trasferimento, ho subito detto sì. Ho parlato con il mister ed il direttore e sono venuto qui con la consapevolezza che lavorando seriamente posso avere la possibilità di mettermi in mostra”.

“Quando vengo chiamato in causa non posso non avere coraggio e sicuramente non devo avere paura. Questo è il mio primo importante campionato tra i grandi ed il mio obiettivo è quello di crescere caratterialmente, fisicamente e tatticamente con questo gruppo”.

Fonte: Foggiacalciomania.com.