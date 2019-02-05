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Ranieri: "Con Zaniolo abbiamo condiviso tutto. Quando è stato scartato dalla Fiorentina..."

Luca Ranieri, terzino sinistro della Fiorentina in prestito al Foggia ha parlato a Calciomercato.com di Zaniolo:"Si vedeva che aveva qualità e quando la Fiorentina lo mandò via, lui invece di abbatter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2019 13:51
Ranieri: "Con Zaniolo abbiamo condiviso tutto. Quando è stato scartato dalla Fiorentina..." - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Luca Ranieri
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Luca Ranieri
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Luca Ranieri, terzino sinistro della Fiorentina in prestito al Foggia ha parlato a Calciomercato.com di Zaniolo:

"Si vedeva che aveva qualità e quando la Fiorentina lo mandò via, lui invece di abbattersi si rimboccò le maniche e iniziò a lavorare sodo. Io e Nicolò ci conosciamo da una vita, da quando abbiamo quattro anni e successivamente ci siamo incontrati anche alle medie, eravamo in classe insieme e lì il nostro rapporto si è fortificato. È una persona molto gentile e generosa, quando passo del tempo con lui non riesco a stare due minuti senza ridere, perché solamente quando parla ti fa ridere».

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