Ranieri: "Con Zaniolo abbiamo condiviso tutto. Quando è stato scartato dalla Fiorentina..."

Luca Ranieri, terzino sinistro della Fiorentina in prestito al Foggia ha parlato a Calciomercato.com di Zaniolo:"Si vedeva che aveva qualità e quando la Fiorentina lo mandò via, lui invece di abbatter...

Luca Ranieri, terzino sinistro della Fiorentina in prestito al Foggia ha parlato a Calciomercato.com di Zaniolo:

"Si vedeva che aveva qualità e quando la Fiorentina lo mandò via, lui invece di abbattersi si rimboccò le maniche e iniziò a lavorare sodo. Io e Nicolò ci conosciamo da una vita, da quando abbiamo quattro anni e successivamente ci siamo incontrati anche alle medie, eravamo in classe insieme e lì il nostro rapporto si è fortificato. È una persona molto gentile e generosa, quando passo del tempo con lui non riesco a stare due minuti senza ridere, perché solamente quando parla ti fa ridere».