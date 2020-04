Ecco alcuni estratti dell’intervista di Corrado Formigli, conduttore della trasmissione Piazzapulita su La7:

Formigli, c’è un po’ di Fiorentina nel suo quotidiano?

“Si manifesta in due modi, il primo è l’album Panini che non tramonta mai. Insieme a Giorgio, che ha cinque anni, apriamo le bustine sperando di trovare i giocatori della Fiorentina. Il nostro obiettivo adesso è riempire quelle pagine viola”.

E il secondo?

“È il lavoro che sto facendo su di lui. Vivo nella capitale, mio figlio è per metà anche tifoso giallorosso. Non ha ancora scelto da che parte stare fino in fondo. A Natale ha ricevuto un astuccio della Roma, lo utilizzava per andare a scuola. Poi gliene ho regalato io uno della Fiorentina ma adesso deve stare casa e quindi non può ostentarlo”.

Funzionerà per trasformarlo in un tifoso viola al 100%?

“Mi auguro di sì…”.

Quale rivedrebbe volentieri? Tutti hanno una partita del cuore…

“La mia è un po’ particolare, non è una vittoria contro la Juventus come spesso capita. Mi piacerebbe rivivere quelle sensazioni ma con un finale diverso. La racconto: era il 1993, l’ultima gara di campionato. A Firenze arrivò il Foggia, vincemmo 6-2. Fu una vittoria strepitosa ma non servì a nulla perché andammo in Serie B. Ricordo il sole di giugno meraviglioso, io ero in Maratona. Guardavo dietro la curva Fiesole, si intravedeva la collina colorata. Sembrava dipinta. Ero con la mia ragazza dell’epoca, le lacrime scendevano sotto gli occhiali da sole”.