Notizie Formigli Fiorentina

Formigli: "Speriamo che non si creino guerre interne tra Paratici e Ferrari. Non montiamoci la testa dopo l'Udinese"
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12 febbraio 2023 09:54
Formigli: "Userei i soldi di Chiesa per un allenatore top. I nomi? Sarri, Allegri o Mazzarri"
04 novembre 2020 10:37
Formigli: "Vorrei cambiare il finale di Fiorentina-Foggia, vittoria strepitosa ma andammo in B. Le lacrime scendevano..."
02 aprile 2020 14:22
Formigli, grande tifoso viola: "Simeone da 10 gol a campionato, non protesto su Pioli ma..."
19 novembre 2018 19:51
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