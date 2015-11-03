Labaro Viola

Notizie Formigli Fiorentina

Formigli: "Speriamo che non si creino guerre interne tra Paratici e Ferrari. Non montiamoci la testa dopo l'Udinese"

23 dicembre 2025 14:20

Formigli: “Juve-Fiorentina, Davide contro Golia. Battere i bianconeri vale mezzo campionato”

12 febbraio 2023 09:54

Formigli: "Userei i soldi di Chiesa per un allenatore top. I nomi? Sarri, Allegri o Mazzarri"

04 novembre 2020 10:37

Formigli: "Vorrei cambiare il finale di Fiorentina-Foggia, vittoria strepitosa ma andammo in B. Le lacrime scendevano..."

02 aprile 2020 14:22

Formigli, grande tifoso viola: "Simeone da 10 gol a campionato, non protesto su Pioli ma..."

19 novembre 2018 19:51

Archivio

Esplora l'archivio di Formigli

Sett. 52
Sett. 6
Sett. 45 Sett. 14
Sett. 47