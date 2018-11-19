Formigli, grande tifoso viola: "Simeone da 10 gol a campionato, non protesto su Pioli ma..."

Corrado Formigli, giornalista famoso per il suo programma molto seguito a La 7 ha parlato della Fiorentina a Radio Blu, di cui è molto tifoso:“La sosta è servita per sbollire l’amarezza per tutti i pa...

A cura di Redazione Labaroviola 19 novembre 2018 19:51

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 17-02-2011 Roma Interni Trasmissione televisiva "Annozero" Nella foto Corrado Formigli Photo Roberto Monaldo / LaPresse 17-02-2011 Rome Tv program "Annozero" In the photo Corrado Formigli

Condividi