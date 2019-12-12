Pio e Amedeo con la maglia della Fiorentina, Ranieri gli regala due maglie. Ecco il post

I due comici foggiani Pio e Amedeo, presenti a Firenze per uno spettacolo al Teatro Verdi, hanno salutato affettuosamente il difensore della Fiorentina Ranieri che in regalo gli ha portato la sua magl...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2019 22:03

Condividi