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Pio e Amedeo con la maglia della Fiorentina, Ranieri gli regala due maglie. Ecco il post

I due comici foggiani Pio e Amedeo, presenti a Firenze per uno spettacolo al Teatro Verdi, hanno salutato affettuosamente il difensore della Fiorentina Ranieri che in regalo gli ha portato la sua magl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 22:03
Pio e Amedeo con la maglia della Fiorentina, Ranieri gli regala due maglie. Ecco il post -
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I due comici foggiani Pio e Amedeo, presenti a Firenze per uno spettacolo al Teatro Verdi, hanno salutato affettuosamente il difensore della Fiorentina Ranieri che in regalo gli ha portato la sua maglia viola. Ecco la foto che il giocatore della Fiorentina ha postato

Pio e Amedeo con la maglia della Fiorentina, Ranieri gli regala due maglie. Ecco il post

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