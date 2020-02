Carolina Morace non ci sta e, sulle pagine del Corriere dello Sport, risponde duramente a Zeman che aveva dichiarato che “Le donne devono stare in cucina”.

“Mi sembra un’offesa più agli uomini che alle donne, ma il vero problema è che ancora nel 2020 sentiamo questi discorsi. Sono stata in Canada e Australia e certe affermazioni lì non esistono. Finché in Italia quando si va a vedere una partita si penserà ad altro e non ci si concentrerà sul ruolo, posizione in campo e nome delle calciatrici allora rimarremo sempre un popolo di ignoranti. E ci metto anche Zeman dentro questa mentalità”.