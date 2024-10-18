Paura per Zdenek Zeman: il boemo è ricoverato a Pescara dopo un'ischemia

Il tecnico boemo, ex di Roma, Lazio e Pescara, ha subíto un malore nei giorni scorsi ma non sarebbe in pericolo di vita

Vittima di un'ischemia nella serata di martedì, Zdenek Zeman è di nuovo ricoverato nella Clinica Pierangeli di Pescara. Un po' di paura per il boemo, che solo lo scorso 4 febbraio si era visto impiantare ben 4 bypass coronarici. Immediata la corsa da Roma nella cittadina adriatica dove si trova ricoverato senza essere in pericolo di vita. Nel dettaglio il classe 1947 presenterebbe una "emiparesi al braccio destro". Vigile e lucido come scrivono i colleghi de Il Centro, il tecnico 77enne si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti allo scopo di valutare le sue capacità motorie e neurologiche.

Sempre a febbraio Zeman aveva lasciato la panchina del Pescara per sottoporsi al delicato intervento chirurgico citato in precedenza che lo ha costretto a diversi mesi di assoluto riposo. Il buon Zdenek però, aveva grande voglia di tornare ad allenare: "Sto meglio, ho intenzione di tornare a fare quello che amo", le recenti dichiarazioni. Adesso un nuovo problema di salute che complica i piani del tecnico di Praga con un augurio che si risolva prontamente per il meglio.

Fonte: Tgcom

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