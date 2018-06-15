Zeman: "La Juventus mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di cosa è successo..."
Zdenek Zeman è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La Juve mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di quello che è successo".Prosegue sul Napoli: "Ha giocato un gran calcio, peccato non sia...
Zdenek Zeman è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La Juve mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di quello che è successo".
Prosegue sul Napoli: "Ha giocato un gran calcio, peccato non sia riuscito a vincere".
E con un pronostico sul prossimo campionato: "Scudetto? Simpatizzo Napoli, anche perché lì c’è Insigne che ho avuto con me".
Spende alcune parole anche per un collega: "Sarri al Chelsea? Da un lato dispiace che vada ad allenare fuori dall’Italia, ma è bello che sia tornato Ancelotti. È un grande allenatore, ma molto dipenderà da cosa farà il Napoli sul mercato".