Zeman: "La Juventus mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di cosa è successo..."

Zdenek Zeman è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La Juve mostra 36 Scudetti? Non si rendono conto di quello che è successo".Prosegue sul Napoli: "Ha giocato un gran calcio, peccato non sia...

A cura di Redazione Labaroviola 15 giugno 2018 16:59

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