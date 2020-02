Queste le parole rilasciate da Zdenek Zeman a margine dell’evento della Panchina d’Oro: “I due rigori concessi alla Juventus si possono dare. Tante cose in passato non tornavano ma questi due rigori si potevano dare. Var? È sempre un arbitro, delle situazione sono meno chiare quindi si torna a far decidere l’arbitro che è sul campo. Non penso che ci saranno dei provvedimenti verso Commisso, se la prossima partita la Fiorentina vince non ci saranno più problemi”.