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Costacurta: "La Fiorentina mi intriga molto, può essere la sorpresa del campionato con il Bologna"

L'ex difensore del Milan ed opinionista si è espresso su chi potrà essere la sorpresa del campionato di calcio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2025 18:24
Costacurta: "La Fiorentina mi intriga molto, può essere la sorpresa del campionato con il Bologna" -
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L'ex difensore del Milan ed ora opinionista Alessandro Costacurta ha parlato al Messaggero Veneto anche della Fiorentina come sorpresa del campionato: "Vedo molto bene il Bologna che viene da stagioni positive con giocatori veri come Immobile e Bernardeschi e la scelta di prendere giocatori esperti fa capire quanto vogliano crescere e limare i dettagli dell'anno scorso poi assolutamente la Fiorentina che ha una squadra intrigante con un acquisto in particolare che è Sohm, un calciatore totale nel suo ruolo e di cui sono innamorato."

Sullo Scudetto: "Sarà lotta a due tra Napoli ed Inter, ma gli azzurri sono favoriti perché Conte non ha mai avuto una squadra così completa e può davvero rivincere con Lucca, Gutierrez e De Bruyne, mentre l'Inter avrebbe dovuto rinnovarsi a centrocampo per competere."

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