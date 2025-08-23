Costacurta: "La Fiorentina mi intriga molto, può essere la sorpresa del campionato con il Bologna"

L'ex difensore del Milan ed opinionista si è espresso su chi potrà essere la sorpresa del campionato di calcio

L'ex difensore del Milan ed ora opinionista Alessandro Costacurta ha parlato al Messaggero Veneto anche della Fiorentina come sorpresa del campionato: "Vedo molto bene il Bologna che viene da stagioni positive con giocatori veri come Immobile e Bernardeschi e la scelta di prendere giocatori esperti fa capire quanto vogliano crescere e limare i dettagli dell'anno scorso poi assolutamente la Fiorentina che ha una squadra intrigante con un acquisto in particolare che è Sohm, un calciatore totale nel suo ruolo e di cui sono innamorato."

Sullo Scudetto: "Sarà lotta a due tra Napoli ed Inter, ma gli azzurri sono favoriti perché Conte non ha mai avuto una squadra così completa e può davvero rivincere con Lucca, Gutierrez e De Bruyne, mentre l'Inter avrebbe dovuto rinnovarsi a centrocampo per competere."