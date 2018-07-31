Labaro Viola

Costacurta: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, fra qualche anno..."

Il sub commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Federico Chiesa è il giovane itali...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 12:41
Costacurta: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, fra qualche anno..." -
News
Chiesa
Costacurta
Condividi

Il sub commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, tra qualche anno sarà tra gli eleggibili per il Pallone d’Oro".

Prosegue anche sugli altri prospetti, anche in chiave Nazionale: "Poi Nicolò Barella del Cagliari e tra gli Under 19 Sandro Tonali del Brescia".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok