Costacurta: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, fra qualche anno..."
Il sub commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Federico Chiesa è il giovane itali...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 12:41
Il sub commissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni, disponibili sulle colonne dell'edizione odierna de Il Corriere della Sera: "Federico Chiesa è il giovane italiano più talentuoso, tra qualche anno sarà tra gli eleggibili per il Pallone d’Oro".
Prosegue anche sugli altri prospetti, anche in chiave Nazionale: "Poi Nicolò Barella del Cagliari e tra gli Under 19 Sandro Tonali del Brescia".