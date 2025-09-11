11 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:21

Costacurta esalta la Fiorentina: "È attrezzata per dare fastidio a tutti in Europa e in Italia"

Costacurta esalta la Fiorentina: “È attrezzata per dare fastidio a tutti in Europa e in Italia”

11 Settembre · 10:04

Aggiornamento: 11 Settembre 2025 · 10:04

Costacurta scommette sulla forza dei viola

L’ex calciatore Alessandro Costacurta ha così parlato al QS: “Italia? Gattuso è l’uomo giusto. Non c’è persona migliore nel dimostrare l’importanza di essere sul pezzo. Ma siamo ancora un pochino ammalati, strano lasciare tanti spazi… I marcatori ci sono ancora, solo che non li abbiamo noi: il migliore è Buongiorno, infortunato. Anche Bastoni e Mancini sono abituati, ma le prestazioni sono un pochino distanti da quelle coi club.

La Fiorentina è attrezzata per dare fastidio a tutti, in Europa e in Italia. Il City, al momento è giù: meglio affrontarlo subito, appena si scalderà sarà tra le favorite. Il Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d’Europa, è strutturata. In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis. Solo il Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altre faccio fatica a vederle”.

