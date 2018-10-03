Costacurta: "Pellegrini il miglior giovane italiano. Chiesa bello da vedere.."

Ai microfoni di Teleradiostereo ha parlato l'ex difensore del Milan Billy Costacurta. Queste le sue parole sul futuro del calcio italiano

Ai microfoni di Teleradiostereo ha parlato l'ex difensore del Milan Billy Costacurta. Queste le sue parole sul futuro del calcio italiano: "Credo sia il prospetto italiano più forte. I più “belli” da vedere ora sono forse Bernardeschi e Chiesa ma Lorenzo nelle ultime due partite ha fatto cose pazzesche in un ruolo che per lui è perfetto perché ha un tempo di inserimento e una voglia di inserirsi che non ha nessuno in Italia, se non nel Mondo. E' una specie di punta aggiunta con rincorre come fosse Gattuso".