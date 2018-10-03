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Costacurta: "Pellegrini il miglior giovane italiano. Chiesa bello da vedere.."

Ai microfoni di Teleradiostereo ha parlato l'ex difensore del Milan Billy Costacurta. Queste le sue parole sul futuro del calcio italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 18:15
Costacurta: "Pellegrini il miglior giovane italiano. Chiesa bello da vedere.." -
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Ai microfoni di Teleradiostereo ha parlato l'ex difensore del Milan Billy Costacurta. Queste le sue parole sul futuro del calcio italiano: "Credo sia il prospetto italiano più forte. I più “belli” da vedere ora sono forse Bernardeschi e Chiesa ma Lorenzo nelle ultime due partite ha fatto cose pazzesche in un ruolo che per lui è perfetto perché ha un tempo di inserimento e una voglia di inserirsi che non ha nessuno in Italia, se non nel Mondo. E' una specie di punta aggiunta con rincorre come fosse Gattuso".

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