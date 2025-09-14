Conte contro Costacurta: "Non è vero quello che dici, la Fiorentina ha giocatori forti, non bravini"

Non sono piaciute ad Antonio Conte le parole di Costacurta negli studi di Sky Sport dopo Fiorentina-Napoli

Dopo la vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina allo stadio Franchi, il tecnico azzurro Antonio Conte non ha trattenuto la polemica in diretta su Sky dopo non gli sono piaciute le considerazioni fatte da Costacurta nello studio televisivo prima del suo collegamento. Queste le parole di Conte:

"Dissento da quello che avete detto in studio. La Fiorentina non ha giocatori bravini, ma ha giocatori bravi. Consentitemi di dire che la Fiorentina in tre anni ha fatto due finali consecutive di Conference League, una competizione internazionale, e ha fatto una finale di Conference League. Fino a fatto una finale di Coppa Italia e una semifinale di Coppa Italia. Quindi stiamo parlando di una squadra che da anni è strutturata per fare tutte le competizioni e che spesso e volentieri arriva alla fine delle competizioni. Quindi la Fiorentina dei giocatori bravi e forti. Non sono bravini"

Risponde Costacurta, le sue parole: "No, no, Antonio, ma io sono d'accordo..."

Controbatte Conte: "Chi arriva in finale nelle competizioni europee non può pensare di arrivarci con dei giocatori bravini. Cioè ... La squadra della Fiorentina in questi anni si è assestata a quel livello. Venire qui e vincere la partita come abbiamo fatto noi ci deve dare gioia e forza, ma non ci dobbiamo accontentare e dobbiamo migliorare perché la parte finale della partita poteva essere molto migliore da parte nostra"