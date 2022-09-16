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Mourinho si presenta a Sky Sport e come prima cosa chiede: "Cosa ha fatto la Fiorentina? Perso?"

Vince la Roma, perde la Fiorentina e Josè Mourinho si presenta davanti alle telecamere chiedendo il risultato viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2022 16:40
Mourinho si presenta a Sky Sport e come prima cosa chiede: "Cosa ha fatto la Fiorentina? Perso?" -
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Mourinho si presenta a Sky Sport e come prima cosa chiede: "Cosa ha fatto la Fiorentina? Perso?"

Jose Mourinho, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria della sua Roma in Europa League, prima di iniziare l'intervista ha chiesto il risultato della Fiorentina, impegnata alla stessa ora in Conference League: "Cosa ha fatto la Fiorentina? Ha perso?" ha chiesto Mourinho al giornalista, ecco il video:

 

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