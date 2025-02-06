La Fiorentina è la settima forza della Serie A per 'undici titolare più prezioso'. Comanda l'Inter

Sky Sport ha stilato una speciale classifica per l'undici titolare più prezioso della Serie A. Neanche a dirlo comanda l'Inter con un valore di 506 milioni di euro, Milan secondo con 404 milioni, terz...

Sky Sport ha stilato una speciale classifica per l'undici titolare più prezioso della Serie A. Neanche a dirlo comanda l'Inter con un valore di 506 milioni di euro, Milan secondo con 404 milioni, terza la Juventus con 347 milioni. La Fiorentina è 'solamente' settima con il suo undici iniziale che vale 180 milioni, subito davanti alla Roma ottava con 164. Da questa graduatoria vediamo che fino a questo momento, Lazio e Fiorentina stanno giocando da outsider, almeno secondo questa lista di valori nel rettangolo di gioco.

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