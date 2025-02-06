Labaro Viola

La Fiorentina è la settima forza della Serie A per 'undici titolare più prezioso'. Comanda l'Inter

Sky Sport ha stilato una speciale classifica per l'undici titolare più prezioso della Serie A. Neanche a dirlo comanda l'Inter con un valore di 506 milioni di euro, Milan secondo con 404 milioni, terz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2025 20:38
La Fiorentina è la settima forza della Serie A per 'undici titolare più prezioso'. Comanda l'Inter -
News
Fiorentina
Sky Sport
Condividi

Sky Sport ha stilato una speciale classifica per l'undici titolare più prezioso della Serie A. Neanche a dirlo comanda l'Inter con un valore di 506 milioni di euro, Milan secondo con 404 milioni, terza la Juventus con 347 milioni. La Fiorentina è 'solamente' settima con il suo undici iniziale che vale 180 milioni, subito davanti alla Roma ottava con 164. Da questa graduatoria vediamo che fino a questo momento, Lazio e Fiorentina stanno giocando da outsider, almeno secondo questa lista di valori nel rettangolo di gioco.

BRUNO LONGHI: “IL RECUPERO DI FIORENTINA-INTER DOVEVA ESSERE FISSATO ENTRO LA FINE DEL 2024. COSÌ VIOLA SVANTAGGIATI”

https://www.labaroviola.com/bruno-longhi-il-recupero-di-fiorentina-inter-doveva-essere-fissato-entro-la-fine-del-2024-cosi-viola-svantaggiati/287887/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok