Sky Sport annuncia: “Fiorentina ha fatto sondaggio per Zaniolo, c’è stata chiamata con l’entourage”

La Fiorentina è uno dei primi club interessati a Nicolò Zaniolo. La società viola ha fatto un sondaggio con il Galatasaray, informandosi su cartellino e ingaggio. Lo comunica Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport: “C’è stato un sondaggio della Fiorentina per Zaniolo. Quindi la Fiorentina è stato il primo club italiano a chiamare l’entourage di Zaniolo e a cercare di capire se ci sono le condizioni per riportarlo in Italia”. Continua Marchetti: “Vedremo se la trattativa decollerà e se ci saranno i presupposti economici, però la chiamata fra la Fiorentina e l’entourage di Zaniolo c’è stata. Poi bisogna parlare anche con il Galatasaray che ha posto su di lui una clausola rescissoria da 35 milioni: se il prezzo rimane quello diventa difficile per le italiane importanti arrivarci, perché il costo sarebbe da giocatore importante”.

“Se invece il Galatasaray dovesse essere disposto ad accettare formule diverse, per esempio il prestito con obbligo di riscatto o una percentuale sulla futura rivendita, allora potrebbe esserci anche un’apertura al rientro di Zaniolo in Italia, poi ci dev’essere anche una sua volontà. Sicuramente potrebbe essere un’opportunità, soprattutto adesso che si è riconquistato la Nazionale italiana”. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

