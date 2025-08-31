Pioli: "Partita discreta, avremmo voluto sbagliare meno. Sarà difficile per tutti reggere Piccoli e Kean"

Stefano Pioli ha commentato e analizzato ai microfoni di Sky la prestazione della Fiorentina contro il Torino.

Ai microfoni di Sky sport ha parlato Stefano Pioli per analizzare la partita contro il Torino. Ecco le sue parole: "Ci si aspetta sempre di poter vincere, abbiamo avuto difficoltà per la fisicità del Torino. Potevamo fare meglio, è stata una partita discreta. Per giocare con Piccoli e Kean bisogna affinare i movimenti. Oggi volevamo giocare così, con qualche spunto in più e con qualche errore tecnico in meno."

Sulla difesa: "Per i giocatori che ho credo che sia meglio giocare a tre dietro. Sono soddisfatto di come abbiamo cominciato la stagione, era la quarta trasferta di fila e abbiamo cercato di vincere. Al ritorno dalla sosta troveremo squadre che giocano in modo diverso e dovremmo cercare di adattarci, ma non sarà facile per nessuno reggere l'urto di Piccoli e Kean. Le partite cambiano, noi dovremmo essere pronti a tutto."