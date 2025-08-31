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Pioli: "Partita discreta, avremmo voluto sbagliare meno. Sarà difficile per tutti reggere Piccoli e Kean"

Stefano Pioli ha commentato e analizzato ai microfoni di Sky la prestazione della Fiorentina contro il Torino.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2025 21:09
Pioli: "Partita discreta, avremmo voluto sbagliare meno. Sarà difficile per tutti reggere Piccoli e Kean" -
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Ai microfoni di Sky sport ha parlato Stefano Pioli per analizzare la partita contro il Torino. Ecco le sue parole: "Ci si aspetta sempre di poter vincere, abbiamo avuto difficoltà per la fisicità del Torino. Potevamo fare meglio, è stata una partita discreta. Per giocare con Piccoli e Kean bisogna affinare i movimenti. Oggi volevamo giocare così, con qualche spunto in più e con qualche errore tecnico in meno."

Sulla difesa: "Per i giocatori che ho credo che sia meglio giocare a tre dietro. Sono soddisfatto di come abbiamo cominciato la stagione, era la quarta trasferta di fila e abbiamo cercato di vincere. Al ritorno dalla sosta troveremo squadre che giocano in modo diverso e dovremmo cercare di adattarci, ma non sarà facile per nessuno reggere l'urto di Piccoli e Kean. Le partite cambiano, noi dovremmo essere pronti a tutto."

 

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