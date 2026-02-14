Fagioli, autocritica e determinazione: “Sto colmando le mie lacune, oggi tre punti fondamentali”

Così Nicolò Fagioli al termine di Como-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:

“Volevamo vincere questa partita per riagganciare le squadre davanti a noi nella lotta salvezza. La classifica fa paura, nessuno si aspettava di ritrovarsi li, però in campo dobbiamo andare senza timore. Questi 3 punti sono fondamentali. Con Butez dopo il rigore di Kean non è successo nulla di particolare, volevo solo riprendere la palla, cose di campo”

“Mi trovo molto bene nel ruolo di regista, il mister e lo staff mi stanno aiutando tanto a migliorare la posizione in campo ed a fare una buona fase difensiva che è molto importante. Oggi credo di esserci riuscito su Nico Paz, un giocatore fortissimo a cui auguro il meglio per la sua carriera. Sto lavorando tanto per colmare le lacune che ancora ho”