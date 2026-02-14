14 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fagioli, autocritica e determinazione: “Sto colmando le mie lacune, oggi tre punti fondamentali”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fagioli, autocritica e determinazione: “Sto colmando le mie lacune, oggi tre punti fondamentali”

Redazione

14 Febbraio · 17:57

Aggiornamento: 14 Febbraio 2026 · 17:57

TAG:

ComoFagioliFiorentinaSky Sport

Condividi:

di

Il centrocampista dopo Como-Fiorentina: tre punti pesanti per la salvezza, chiarimento con Butez e la crescita continua da regista

Così Nicolò Fagioli al termine di Como-Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:

Volevamo vincere questa partita per riagganciare le squadre davanti a noi nella lotta salvezza. La classifica fa paura, nessuno si aspettava di ritrovarsi li, però in campo dobbiamo andare senza timore. Questi 3 punti sono fondamentali. Con Butez dopo il rigore di Kean non è successo nulla di particolare, volevo solo riprendere la palla, cose di campo”

Mi trovo molto bene nel ruolo di regista, il mister e lo staff mi stanno aiutando tanto a migliorare la posizione in campo ed a fare una buona fase difensiva che è molto importante. Oggi credo di esserci riuscito su Nico Paz, un giocatore fortissimo a cui auguro il meglio per la sua carriera. Sto lavorando tanto per colmare le lacune che ancora ho

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio