Gattuso parla della Fiorentina: “Ho sbagliato a non parlare, non ho detto addio per un altro accordo”

Da poche settimane nuovo allenatore del Valencia, Gennaro Gattuso parla ai microfoni di Sky della brevissima avventura alla Fiorentina della scorsa estate: “Forse sbagliai a non parlare, ma sono fatto così. Ho sofferto per tante cose che sono state dette sul mio conto, ultimamente sono stato un po’ bersagliato su cose che non sono io, che non sono vere. Sono frasi dette 15 anni fa, ma ora sono una persona totalmente diversa. Tutti pensavano che dietro il mio addio alla Fiorentina c’era un accordo giù in mano, ma non era così. I social possono distruggere una persona, ci sono tanti esempi, sul web rimangono etichette che ti marchiano per tutta la vita. Tante cose che sono state dette le lascio passare, ci sono stato male ma va bene così”. Lo riporta TMW

