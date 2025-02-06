Inzaghi: "Abbiamo sbagliato tutto. Sono il primo responsabile, ma complimenti alla Fiorentina"

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Inter. Queste le parole del tecnico:"Sbagliato completamente la partita. Stasera è mancato tutto. Abbiamo meritato la...

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Inter. Queste le parole del tecnico:

"Sbagliato completamente la partita. Stasera è mancato tutto. Abbiamo meritato la sconfitta e faccio i complimenti alla Fiorentina. Non siamo stati bravi a reagire, nonostante le avvisaglie ci fossero già nel primo tempo. Il primo responsabile sono io. Analizzeremo questa sconfitta, ma questo non è il momento di fare drammi, questa squadra ovviamente non finisce con una sconfitta. Non voglio alibi, scuse, stanchezza.

La classifica? Secondo me fare tabelle e punti non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire da questa sconfitta. Abbiamo trovato una squadra in emergenza, che ha messo il doppio dell'aggressività e ha vinto meritatamente. La Fiorentina riusciva sempre a difendere bene. Torniamo a casa sconfitti, feriti, teste basse. Ma conosco solo il lavoro, mancano ancora tanti punti a disposizione, ripartiremo più forti di prima. Calhanoglu? Sta ritrovando minutaggio, non andrei però ad analizzare tanto i singoli stasera, è stata una prova negativa a livello generale."

Kean: “Ho trovato una famiglia, ne avevo bisogno. Ora voglio ripagare la Fiorentina e portarla dove merita”

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