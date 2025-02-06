Kean: "Ho trovato una famiglia, ne avevo bisogno. Ora voglio ripagare la Fiorentina e portarla dove merita"

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel recupero di campionato contro l’Inter: "Abbiamo preparato bene la partita, merito ai compagni c...

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-0 nel recupero di campionato contro l’Inter: "Abbiamo preparato bene la partita, merito ai compagni che mi supportano sempre. Grazie a loro. Se ho trovato una famiglia? Questo fa tanto, avevo bisogno di questo".

Infine, su un obiettivo realizzativo: "L'obiettivo è di far bene e di portare la Fiorentina dove merita. Mi ha dato una grandissima chance, spero di ripagare".

UNA SUPER FIORENTINA IN EMERGENZA DEMOLISCE L’INTER E VINCE 3-0! LA VIOLA AGGANCIA IL QUARTO POSTO

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