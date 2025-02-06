Una super Fiorentina in emergenza demolisce l'Inter e vince 3-0! La Viola aggancia il quarto posto

Il gol del capitano Ranieri, e la doppietta di Kean, mettono ko l'Inter

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 20.45 ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi, nel recupero di quella gara 'maledetta' in cui Edoardo Bove, al 17', venne colpito da un malore in campo. Oggi Edo sarà presente in panchina, al fianco del mister, per sostenere i suoi compagni, che per motivi di mercato, oggi saranno solo in 14. La partita ripartirà proprio con una rimessa laterale, sotto la tribuna gigliata, saranno 73' i minuti da giocare. Con una vittoria, i viola scavalcherebbero la Juventus di Thiago Motta ed aggancerebbero la Lazio di Marco Baroni. I nerazzurri con i tre punti, si metterebbero in vetta, a pari punti con il Napoli di Antonio Conte.

PRIMO TEMPO- Fiorentina-Inter riparte dal 16’ con una rimessa laterale viola battuta da Gosens. Al 19’ conclusione improvvisa di Lautaro, De Gea si allunga e mette il pallone in angolo. Al 22’ ottimo strappo centrale di Bastoni che prova il tiro, si immola Ranieri. Al 24’ la Fiorentina si fa vedere nell’area dell’Inter con Parisi per Kean. Al 29’ doppio intervento decisivo di Ranieri. Al 30’ Bastoni dentro, Carlos Augusto trafigge De Gea, 1-0 per l’Inter. Posizione di fuorigioco, gol annullato per i nerazzurri. Al 34’ grande chance per la Fiorentina, cross dentro di Parisi per Kean, Sommer chiude la porta. Al 39’ Kean per Dodò che ha sui piedi la palla dell’1-0, il brasiliano schiaccia troppo il pallone, che finisce fuori dallo specchio. Al 45’ cross di Bastoni per Thuram che colpisce di testa ma non trova lo specchio.

SECONDO TEMPO- Al 50’ Dodò dentro per Kean che prova a calciare, palla fuori dallo specchio difeso da Sommer. Al 54’ conclusione imprecisa di Lautaro che scappa dalla marcatura di Ranieri. Al 59’ buona accelerazione della Fiorentina con Gosens. Al 59’ cross dentro per Ranieri che con un tiro al volo trafigge Sommer, 1-0 Fiorentina. Al 62’ Ranieri chiude sul tiro di Lautaro. Al 67’ cross dentro di Dodò sul secondo palo, Kean fa esplodere il Franchi segnando il 2-0. Al 73’ occasione per l’Inter, Barella calcia fuori dalla porta difesa da De Gea. Al 74’ Dimarco prova a sorprendere De Gea che rientra e ritrova la posizione. Al 77’ Parisi calcia dalla distanza, Sommer chiude la porta. Al 79’ Lautaro calcia, palla fuori dalla porta. All’81’ Arnautovic ci prova con il colpo di testa. All’87’ grande chance per Arnautovic, chiude De Gea. All’87’ fuori Gosens, al suo posto Colpani. Al 90’ sbaglia l’Inter, Kean prende palla e colpisce ancora, 3-0. Al 91’ fuori Beltran, al suo posto Cataldi. Fuori anche Kean, esordio per Caprini.

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