Fagioli: "La Fiorentina è stata una scelta semplice. Ho voglia di giocare e far bene con questa maglia"

Nicolò Fagioli, nuovo acquisto a centrocampo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione ufficiale. Queste le sue parole:"La Fiorentina è stata una scelta semplice, pe...

Nicolò Fagioli, nuovo acquisto a centrocampo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la presentazione ufficiale. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è stata una scelta semplice, perché la società mi ha voluto fortemente, la società anche e anch'io pensavo che fosse una buonissima idea venire qua. Le parti si sono ritrovate fino all'ultimo giorno di mercato, ma per fortuna è andato in porto tutto. Cosa mi aspetto? Non mi sono fatto tante aspettative, ma i miei ex compagni me ne hanno parlato benissimo, dicendomi che è una città fantastica e la società straordinaria.

Kean? Tutti vorrebbero fare quello che sta facendo lui qua alla Fiorentina, non è semplice, ma sta lavorando bene e duramente. Spero anch'io di fare il suo percorso qui. Allegri? Mi ha parlato da secondo papà, da ex allenatore, mi ha chiesto se fossi contento della mia scelta. Ritornare in Nazionale è un mio obiettivo. La mia opportunità deve essere quella di giocare il più possibile, meritare di giocare e dare il meglio in campo.

Che ragazzo ritrovate? Quello di tutti i giorni, semplice, alcune volte timido, ma con la voglia di giocare e di far bene. Alla Juve non so cosa non sia andato. C'è stato rammarico, ma ognuno prende le sue scelte e ho scelto di venire qua a Firenze e fortunatamente il trasferimento è andato in porto".

Fagioli: “Vlahovic mi ha detto che a Firenze si sta benissimo. Allegri mi ha consigliato la Fiorentina”

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