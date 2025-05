Marianella: “Sarri possibile fuoco d’artificio viola, manca ancora l’ok alla Lazio, non è un caso”

Nel corso di un intervento ai microfoni di Sky Sport il giornalista e telecronista Massimo Marianella ha rilasciato queste brevi ma significative dichiarazioni in ottica Fiorentina sia sul futuro di Maurizio Sarri che sul rinnovo appena siglato di David De Gea con la società viola:

“Sarri potrebbe veramente essere il fuoco d’artificio della Fiorentina; non è un caso, io credo, che lui voglia attendere il termine del week-end per dare l’ok alla Lazio. E’ chiaro che ha tanti pretendenti, perché è un allenatore tra i più bravi, tra i più vincenti, ha vinto in Inghilterra e ha vinto in Italia. Vedremo, la sensazione è che sarà il primo ad accasarsi“.

“Su De Gea la Fiorentina fa un grande colpo a tenerlo legato sino al 2028, si tratta di uno dei portieri più forti al mondo, Lo ha convinto con la forza della maglia viola, si è innamorato di Firenze questo anno“