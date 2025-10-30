Bucciantini: “Linciaggio ingiusto per Dodô, la Fiorentina vive solo delle sue iniziative”

Un’altra sconfitta e una crisi che sembra non avere fine. La Fiorentina di Stefano Pioli continua a precipitare in classifica e a deludere le aspettative. A commentare il momento delicato della squadra è stato questo pomeriggio Marco Bucciantini, giornalista di SkySport, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

“La partita di ieri mi ha dimostrato che in questo momento la squadra non ce la fa. Non ce la fa neanche ad avere entusiasmo per un pareggio acciuffato all’ultimo come quello contro il Bologna e portarselo a Milano. Comincia la partita ed accetta la parte della pura difesa della porta, non ce la fa ad esprimersi e ad avere il coraggio di mostrare un’idea forte di gioco. Siamo restati in partita finché non calano un po’ le energie, un po’ come successo contro il Como ma in modo molto più potente. Un tipo di partita che va in quel modo finché poi la squadra che ha il controllo della partita ti infila e ti fa male: hanno allenato De Gea per un tempo e poi l’hanno battuto”.

Parole amare, che riflettono la sensazione di impotenza che aleggia intorno alla squadra viola. Bucciantini ammette di aspettarsi una reazione dopo il pareggio con il Bologna, ma la risposta non è arrivata.

“Dopo Bologna pensavo di vedere un sussulto e un po’ di coraggio da parte della squadra, sia come presenza che nelle scelte, ma per ora non si vede niente. E più il tempo passa e più è difficile uscirne. Ho un po’ paura che da qualche settimana, cioè da quando abbiamo iniziato a guardare il calendario ritrovandosi in fondo alla classifica, sia stata messa nel mirino la partita di domenica contro il Lecce, individuata come possibile vittoria, e alla fine ci siamo davvero ridotti ad aspettare solo questa partita qui. Solo quello. Le partite sono facili da vincere quando sei abituato a farlo. Quando non sei abituato a vincere, e la Fiorentina sono mesi che non lo fa, diventa difficile portare in porto anche quelle che hai preparato da tempo”.

Il giornalista tocca anche il tema europeo, individuando nella Conference League una possibile ancora di salvezza per il club gigliato.

“Penso che la Conference alla fine sarà la competizione in cui la Fiorentina cercherà di riaffermare il suo valore, soprattutto in virtù del campionato che sta facendo. Per arrivare in finale di Coppa Uefa la squadra eliminò tante squadre di valore, quella competizione era di un altro livello. Capisco il paragone ma io preferirei non salvarmi all’ultima giornata come quella stagione. Magari questa volta potremo vincere davvero la Coppa, anche se ci sono squadre come Crystal Palace e Strasburgo. Lo scorso anno era proibitivo vincere la Conference, il Chelsea ha poi vinto il Mondiale per Club, ma quest’anno credo che la vittoria sia nelle nostre corde. Ma adesso non ha senso parlarne finché la Fiorentina non torna ad essere una squadra”.

Sul fronte interno, Bucciantini ha voluto spegnere ogni possibile polemica riguardante il rinnovo di Moise Kean, spesso al centro di discussioni per il suo ingaggio.

“Non voglio pensare che possa succedere una cosa del genere. Ha uno stipendio alto perché è il giocatore più importante della rosa, oltre che il centravanti dell’Italia. Quando qualcun altro sarà protagonista con la maglia di una nazionale storica come quella italiana farà bene anche lui a lamentarsi. Kean è un giocatore che a Firenze è esploso e che la Fiorentina sta valorizzando, lui in cambio ha fatto 25 gol tra campionato e coppe. Ha giocato in squadre come Juventus e PSG, il suo curriculum parla per lui e lo stipendio è una conseguenza di questo”.

Infine, una difesa accorata di Dodô, finito nel mirino della critica per le prestazioni altalenanti delle ultime settimane.

“Ci sono dei giocatori per cui la Fiorentina è un’occasione per la vita, perché sono arrivati dal basso. Ma io sto assistendo a un linciaggio ingiusto verso Dodô. Il brasiliano sta facendo delle partite bruttissime, non riesce ad essere ordinato come un tempo. Ma se succede qualcosa in campo ultimamente è perché Dodô si butta la palla avanti e cambia qualcosa, questo vorrei essere chiaro. È vero che non ha il tiro, perché negli ultimi metri non è mai decisivo, e che spesso soffre in fase difensiva, ma ieri con Dimarco e Bastoni chiunque andrebbe in difficoltà”.